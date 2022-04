Charles CHATEAU

J'interviens comme consultant dans les domaines du Developpement Commercial, de la

Délégation de Management Commercial - Organisation - Coaching

Je me considère comme un citoyen du monde. Mon parcours professionnel, mon implication humanitaire et ma passion de la mer mont emmené à parcourir le monde. De retour du Pacifique, après un "coup de massue médical", j'ai fait mien ce vers de Rudyard Kippling : et c'est déjà une grâce que tu m'as donnée de n'avoir rien connu d'ordinaire sur ton monde ici-bas.



"Inspired By Mana" ... Lesprit du Mana, cest cette conviction que la part de divinité qui est en chacun dentre-nous ne trouve son réel sens que dans lunion des compétences. Une pirogue navance que par la force et la volonté commune daller dans le même sens. Voilà pourquoi le « Mana » est dans mon ADN.

Je, ne me prends pas pour un « gourou » persuadé de détenir LA vérité. Mon approche consiste à valoriser les équipes afin quelles sapproprient ce que nous faisons ensemble.



Mes compétences :

Management

Marketing

Marketing stratégique

Marketing direct

Communication

Commercialisation

Développement commercial

Organisation

Organisation d'évènements

Conseil en organisation

Organisation du travail

Organisation d'entreprise

Logistique

Transport international

Audit logistique

PAO

Mise en page

Commerce international