Charles Chemouni

Économiste de la Construction & Architecteur Bois / Concepteur de Maisons en Panneaux Bois Contrecollés, disposant d'une collection de plus de 50 modèles de Maisons, Villas, immeubles en R+1 et de Résidences de Tourisme et Seniors, crèches, ensembles médicaux .....

-

Nous utilisons une méthode de construction déjà adoptée dans certains pays européens.

Notre différence consiste dans la réalisation et le montage d'un concept de construction semblable au Légo, utilisant des modules pré-fabriqués en Usine et assemblés sur chantier.

-

La réalisation de la construction en Panneaux bois contrecollés permet un gain de temps de plus de

1 500 heures sur la base d'une construction traditionnelle pour une maison de 100/150 m² et plus de 3 000 heures sur une construction collective, d'où gain de temps, gain d'argent, doublé par des qualités In Fine en isolation thermique supérieures à la norme 2012.

-

POUR 2014 :

Déjà 3 dépôts installés ou en cours d'installations pour la fourniture de Kits de montages pour les constructeurs de maisons individuelles, à partir et sur la base des investisseurs et promoteurs nationaux, créateurs de projets et des bailleurs sociaux.

POUR 2015 :

Notre société d' investisseurs et promoteurs sur le plan national, recherchons :

- Des commerciaux spécialistes en construction pour chaque département français.

- (Indépendants ou salariés sur le 06-10-13-33-34-83 / Forte rémunération ou commissionnement)).

- Des commerciaux spécialistes en rapport avec les bailleurs sociaux sur 4 départements.

- (Indépendants ou salariés sur le 06-10-13-33-34 ).

- Des Franchisés pour la réalisations de maisons & villas sur 90 départements français.

- (Fortes commissions en Francise).

- Des commerciaux indépendants pour ; La Belgique / La Suisse / L'Italie.

- Nous recherchons aussi, des cabinets d'Architectes, pour leurs conceptions de villas et bâtiments.

-

Avec notre concept de construction alliant rapidité & qualité, permettant en outre la réalisation très importante d'économie intrinsèque au niveau de leurs débours et des prix réalisés pour leurs clients.

Ces cabinets d’Architectes pourront avoir sur leur département l'exclusivité de nos marques, ainsi que l'assistance tant technique que financière, avec l'apport de clients sur leur zone de travail grâce à nos apporteurs d'affaires sur le territoire français.

-

Ces commerciaux, franchisés et Architectes seront incorporés dans des réseaux de distributions sur la France, l’Italie, la Suisse, la Belgique.

-

Site Internet des distributions de la filière bois (www.wood-eco-concept.fr) et le site de nos marques de distributions pour les diverses réalisations en constructions standards et éco-construction. / (2015)

-

Constructions de Maisons & Villas, quartier éco-construction.

-

Village Campagne Center pour le tourisme.

Village Campagne Seniors pour les pré-retraités & retraités.

Village Eco-Construction pour les bailleurs sociaux.

-

Une large gamme disponible actuellement et pour l'avenir. La filière bois avec le concept d'assemblage de panneaux bois contrecollés, permet une mise en hors eau et hors air en un maximum de 48 heures.

-

Des Maisons / Villas peuvent être livrées en Kits montés à finir ou clés en main. Le marché national est en plein expansion sur la maison / villa, la livraison de la maison montée prête à finir va être dans les années à venir un marché très important, aussi bien pour les petits budgets que pour les budgets moyens. Un large éventail de constructions est actuellement disponible.

-

Pour les futurs francisés, une équipe de spécialistes est à leurs dispositions pour les démarrages, ainsi que les financements de départs nécessaires.

-

VILLAGE CAMPAGNE SENIORS RECHERCHE /

-

Dans le cadre de son développement pour la Réalisation de nos "Village Campagne Séniors", nous recherchons sur la France, 10 commerciaux spécialistes dans la vente immobiliére, pour une clientelle de Seniors.



Charles Chemouni

Ingénieur CNAM

Économiste de la Construction

Architecteur Bois



Mes compétences :

Spécialiste en Economie de la Construction

Architecteur en Construction de Maisons Bois

Réalisation de Résidences de Tourisme et Séniors

Réalistion d'ERP privé et Bailleurs Sociaux

Village Campagne Center / Réalisation

Village Eco Construction / Réalisation

Village Campagne Seniors / Réalisation