Charles CLÈDES-FLAHAUT

Mon métier consiste à traduire et partager les valeurs inspirantes d'une marque.



Consultant expérimenté en stratégie de communication, conceptualisation de marques, responsable de la communication Online, Concepteur/rédaction 360 ​​°, community manager.



Ancien associé en agence de communication digitale & événementielle.

Gérant d'Agent Fédérateur depuis 2014, agence de communication digitale.

°Gestion du quotidien digital de nos clients pour une mise en valeur constante de leurs marques/produits.

°Acquisition et engagement de nouvelles audiences avec des contenus uniques et qualitatifs.

°Action commerciale et animation des médias/réseaux 7j/7 si nécéssaire pour accompagner les entreprises au coeur de l’action.



Double formation en philosophie & ingénierie financière. Concept, lettres et chiffres.

Fortes compétences transversales en sciences humaines et en psychologie.



#digital #communication #communitymanager #branding



www.agentfederateur.com



Mes compétences :

Cohésion en équipe

Stratégie de communication

Coaching

Coaching individuel

Étude de marché

Marketing stratégique

Communication

Finance

Stratégie

Internet

Stratégie digitale

Planning digital

Amélioration continue

Innovation

Conseil en communication

Web 2.0

Business Transformation