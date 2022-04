Madame, Monsieur

J'ai exercé des fonctions de responsable QHSE principalement dans le domaine de l’industrie (Lafarge), ainsi que dans le secteur des services (Veolia). Cette activité, développée à plusieurs reprises dans des contextes différents m'a permis d'acquérir une solide expérience, des techniques métiers, du management et du conseil, et d'avoir de bonnes bases en audit et réglementation.

J’ai orienté ces dernières années ma carrière vers le Reporting environnemental et technique ou j’ai acquis notamment une bonne expérience en Développement Durable et je souhaite occuper à nouveau un poste de ce type dans une grande entreprise.

Si mon profil est de nature à vous intéresser, je serais heureux de vous rencontrer afin que nous puissions évoquer ensemble les perspectives d'une collaboration.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Charles COHEN



Mes compétences :

Maîtrise des outils de Reporting

Connaissance des outils bureautiques (Excel, Power

Animation /formation d’un groupe de travail

Connaissance technique du métier et de la réglemen