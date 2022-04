Charles COHEN

Passionné par le journalisme, métier que j'ai effectué pendant dix ans, je me suis spécialisé dans la presse éco (print et web), et plus particulièrement dans l'univers des achats publics / privés, des PME et de l'innovation. Aujourd'hui, j'occupe le poste de Responsable Editorial des Politiques Publiques au sein de l'Ugap, Union des groupements d'achats publics. Ma mission : renforcer l'image de l'Ugap dans son rôle de relais des politiques publiques (PME, innovation, développement durable, emploi local) portées au plus haut niveau de l'Etat.



Passionné par l'image, je réalise des web-vidéos de salons, lors desquelles je suis amené à poser ma voix. Très à l'aise à l'oral, j'anime des conférences lors de salons professionnels ainsi que des soirées événementielles (trophées, jurys, etc.)



Rigoureux, dynamique, enthousiaste, et très ouvert sur les autres, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

réalisation d'articles

management de pigistes

gestion de suppléments

réalisation de vidéos

animation de conférences