Charles COLAS

Je suis Directeur du Cabinet CITYA DURIVAUD Immobilier à LIMOGES.

J’assure la Gérance et la Direction d’un cabinet d'Administration de biens composé de 40 collaborateurs.

Mes différents services gèrent quotidiennement près de 7000 lots principaux en copropriété et 3000 lots en gérance locative. Mes équipes commerciales réalisent plus de 150 transactions annuelles ainsi que plus de 750 locations.



CITYA IMMOBILIER en quelques chiffres:

• 3ème intervenant français dans le secteur de l'Administration de Biens

• 3000 collaborateurs

• + de 170 agences

• 150 villes



Mes compétences :

Administration de biens

Gestion immobilière

Transactions immobilières

Syndic de copropriété

Expert immobilier

Expert judiciaire