Thierry SELLES

Apps Habitat est une start-up française créée en 2018 qui commercialise par abonnement, une application mobile personnalisable. Apps Habitat est dédiée aux bailleurs sociaux qui souhaitent simplifier leur relation clients et développer de nouveaux services. Le bénéfice est immédiat car le coût d’assistance diminue et la satisfaction client augmente.



Précédemment:

Directeur du développement de France Appartements S.A. en 1999 avec pour objectif le recrutement de revendeurs sur les marchés EMEA, USA et Japon. Puis en 2001, je rejoins le groupe Maeva pour participer au lancement de sa filiale City Maeva qui deviendra Citéa Hôtels et Résidences après le rachat par Pierre & Vacances.



En janvier 2005, j’intègre Interhome Gestion au poste de Directeur Régional Sud, je mets alors en place une démarche qualité visant à améliorer les processus de gestion locative. Je participe également à la fusion acquisition de France Villas. En 2007, je suis détaché en tant que formateur au siège d’Interhome à Zurich afin de participer au déploiement du nouvel E.R.P du groupe.

Je rejoins les équipes de la Société Immobilière de Transactions début 2008 pour réorganiser le pôle commercial et marketing et assurer la mise en location d’opérations immobilières neuves, soit en moyenne 2000 lots par an en métropole et à l’Ile de la Réunion.



En 2010 Citya Immobilier rachète La SIT et je suis nommé Responsable location de la filiale Citya Back Office, afin de sécuriser les actifs rachetés et de transmettre l’ingénierie de l’immobilier neuf au réseau national. Début 2012 je rejoins la holding Citya Immobilier comme Directeur métier location en charge du co-pilotage de la filière gestion locative et de l’animation du réseau national (250 commerciaux location). Je participe également au rachat et à l’intégration d’Urbania, de Belvia et à l’animation de Citya Patrimoine (développement gérance et syndic / immobilier résidentiel neuf). Septembre 2016, je deviens directeur des services locatifs de Grand Delta Habitat, en charge de la proximité (8 agences), du contentieux, de l’habitat et du peuplement, de la sécurité, de la solidarité et de la politique de la ville. En quelques chiffres, c’est 220 collaborateurs, 18000 logements répartis sur 3 régions, pour de 100M€ de loyers. Je quitte cette entreprise fin 2017 afin de créer ma propre structure.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Communication évènementielle

Commercialisation de produits et services

Gestion de projets