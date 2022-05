Thierry SELLES

Au sein des différents postes que j’ai occupés tout au long de ma carrière dans le secteur des télécoms, j'ai acquis des compétences en conception de réseaux de téléphonie mobile, radio-communications et fibre optique ainsi qu’en gestion de projets et de management d’équipe. Je suis également formé et expérimenté pour les travaux en altitude. Enfin, je possède de solides connaissances dans l'utilisation des outils de gestion de réseaux GSM, GPRS, UMTS, GSM-R, radio TETRA , réseaux filaires et WIFI ainsi qu'en outils de design (Autocad, Microstation et Photoshop). Je possède aussi formation en outils de gestion ERP (microsoft Projet, Progib) et gestion et creation de BBDD avec Business Object (, Acess)

Ces activités variées m’ont permis de développer mon sens de l’organisation et des responsabilités ainsi que ma polyvalence dans le monde des communications en France comme a l'étranger. De plus j'ai évidemment profité de ces dernières années pour affiner encore mes compétences et acquérir une meilleure connaissance des normes en vigueur, des cahiers des charges, des exigences des clients et également des autres acteurs du marché.

Polyvalent ,autonome et mobile ,je n' hésiterais pas a quitter ma région pour la France ou l'étranger si une opportunité ou un challenge ce présente,comme en témoigne mon passé récent;







Mes compétences :

Microsoft Windows

MAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

La supervision

UMTS

PC Hardware

Microsoft Windows NT

Microsoft Visio

Microsoft Office

Citrix Winframe

Cisco Switches/Routers

Alcatel

Wi-Fi

Nortel

Nokia