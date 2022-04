Alain CHOPIN

Acteur majeur en ressources humaines sur les régions Paca et Rhône Alpes Auvergne depuis 2005, Acass vous propose une offre diversifiée :

-Recrutement en CDI et CDD

-Travail temporaire

-Conseil RH

-Assistance technique



Choisir ACASS, c’est, bénéficier de notre savoir-faire en tant qu’expert en recrutement des profils de niveau technicien à cadre technique dans des secteurs ciblés et à haute technicité :

-L’ingénierie et le bureau d’études

-Le management des travaux et de la maintenance

-Le management de la production

-L’informatique et les technologies digitales





Nous nous engageons à :

-Être à votre écoute pour comprendre vos attentes et vos spécificités

-Vous garantir une évaluation objective

-Mettre tout en œuvre pour vous répondre dans les délais

-Vous informer régulièrement de l’avancement de votre recrutement

-Gérer efficacement le traitement et la traçabilité de vos informations





ACASS met au centre de son organisation des femmes et des hommes, qui partagent des valeurs d'engagement, d'éthique et de réussite. Vous apprécierez le professionnalisme, la disponibilité et la réactivité de nos consultants et de nos chargés de recrutement.



Contactez-nous à l'agence de Marseille : 04 91 47 94 43

Contactez-nous à l'agence d'Istres : 04 90 44 45 35

Contactez-nous à l'agence de Lyon : 04 37 65 12 16



Faites-nous parvenir votre CV : à

recrutement-mediterranee@acass.fr ou recrutement-rhonealpes@acass.fr



Pour mieux nous connaître, retrouvez-nous sur :Array



A bientôt!



Mes compétences :

Recrutement

Gestion

Contrôle de réfèrence

Expertise de recherche

Conseil RH

Ecoute

Évaluation de candidat

Accompagnement en RH

Sourcing

Sélection des candidats

Analyse des CV

Évaluation de la formation