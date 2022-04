Alain CHOPIN

ACASS, agence de recrutement, propose ses services en recrutement CDI, CDD et mission temporaire pour les profils de niveau technicien, agent de maîtrise et cadre technique dans les métiers de :



- L'ingénierie et le bureau d'études,

- Le management des travaux et de la production,

- L'informatique et les technologies de l'information



Nous intervenons sur les régions Rhône Alpes et Paca grâce a la la présence de nos bureaux basés à Lyon et à Marseille.



Je vous invite à consulter notre site surArray



Mes compétences :

Bureau d'études

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Informatique

Ingénierie

Ingénieur

Intérim

Projeteur

Recrutement

Ressources humaines

Technicien

Travail temporaire

Conseil

Développement commercial

Rhône Alpes

Paca

Mise a disposition du petrsonnel

Marseille

Recrutement cadres

Lyon