Alain CHOPIN

Issu d’une formation technique généraliste (DEUG Sciences et Techniques pour l’Ingénieur à la faculté de Lille 1), j’ai suivi une formation de Master Informatique Appliquée (option Chef de projet avancé), en alternance, au sein de l’ESIG. Parallèlement à mon activité professionnelle, je me suis inscrit, depuis 2005, à une formation d’Ingénieur option Système d’Informations au sein du CNAM, en tant qu’auditeur libre.

Mon parcours professionnel a débuté en 2001 date à laquelle, j’ai officié, pendant près de quatre ans au poste de développeur puis d’analyste- programmeur au sein de la société C2A Informatique.

Depuis 2004, je suis salarié de la société Gesway. Gesway est un éditeur de solution métier autour de l’ERP Dynamics NAV et s’est fait connaître notamment par ses produits phares NaviBat puis NaviOne.

D’abord embauché en tant qu’analyste programmeur, j’ai endossé la responsabilité de la qualité puis celui de responsable de la planification du service technique.

Organiser, animer, coordonner, être à l’écoute, dans un souci constant de qualité et d'amélioration, c’est ce qui défini mon quotidien.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

ITIL

Delphi

Informatique

Qualité

Dynamisme

Microsoft Dynamics NAV

Visual studio .NET