"les difficultés créent les différences"



Actuellement étudiant-alternant en école de commerce à l'Ecole de Management de Normandie, j'occupe un poste de référent achat second oeuvre chez Eiffage Construction.



De nature très dynamique et entreprenant, j'ai mené à bien des projets dans le domaine des ressources humaines, de l'événementiel, de conseil en création d'entreprise, de la fabrication de vêtements et la vente de produit en ligne.



J'occupe actuellement un poste chez Eiffage au sein de la cellule d'achat dans le cadre d'un contrat en apprentissage de 2 ans.



Ainsi, je vous propose d'entrer en contact avec moi pour étudier ensemble une possible proposition d'embauche à partir de septembre 2017.



A très vite,



Charles COLIN



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Achats

Stratégie d'entreprise

Entrepreneuriat