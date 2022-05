Quentin BONTEMPS

Diplomé de l’IAE de Toulouse en alternance dans les achats industriels.

Recherche un emploi en région Nantaise en tant qu’acheteur.

Maitrise des basiques achats tels que les consultations, négociations et sourcing fournisseur.

Compétences en approvisionnement : relance fournisseur et pilotage de carnet de commande.

Excellent sens du contact et du relationnel aussi bien avec les clients internes que les fournisseurs.

Bonne connaissance de la filière aéronautique et agroalimentaire.



Mes compétences :

Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint