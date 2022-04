Charles COLLET

Consultant en Relations Publiques et Social Média au sein de l'agence Protéines, je conseille les clients de l'agence dans la gestion de leurs enjeux sensibles et leur stratégie de communication auprès de l'ensemble de leurs publics (journalistes, parties-prenantes, décideurs).



Avant d'intégrer le Groupe Protéines, j'ai occupé le poste de chef de projet chez Lowe Stratéus (2010 -2012), puis de consultant dans le pôle Engagement (RP et Social Média) de l 'agence Babel (2012 - 2014).



Auparavant, j'ai participé au développement de stratégies d'influence dans le secteur de la santé et des transports au sein du cabinet Domaines Publics, notamment à travers l'élaboration de cartographie d'acteurs, le suivi de débats parlementaires, la rédaction de notes d'analyse et de newsletters.



J'ai également collaboré chez Euro RSCG C&O.



