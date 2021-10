Charles COLLOMBERT

Dev backend/IA travaillant sur l'assistant vocal d'Orange, Djingo (Astek) - Sophia-Antipolis



Mes deux passions sont les langues et la programmation. C'est pourquoi je suis issu d'un bac L, au milieu duquel j'ai découvert les joies du code et ai orienté mes choix de carrière vers l'informatique (DUT Info, INSA).

Idéalement, mon rêve serait de travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, sujet qui me fascine et me passionne, et sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de travailler (projets scolaires sur VANET, Robocode, projets personnels...).

J'aime les langages, qu'ils soient de programmation ou classique, et c'est pourquoi j'étudie l'espéranto !

Je veux un code propre, simple et logique, et n'aime pas les fautes d'orthographe.



Je travaille actuellement chez Orange pour Astek, sur la télécommande vocale Djingo, un sujet passionant qui regroupe IA, data science, gestion du langage naturel et backend Java.



Mes compétences :

Langage C

Python

C++

JAVA

Linux

Git/gitlab-ci

IntelliJ/Eclipse



Débutant:

Terraform

ADA

PROLOG

CAML

UML

SQL

Android

Perl

Qt

MongoDB

C#