Charles COMBETTE

Juriste de formation disposant du master 2 Processuel, master spécialisé en contentieux et procédures, faisant suite à un master 1 carrieres judiciaires et sciences criminelles.

Actuellemet attaché contentieux. Je suis à l'aise avec le droit sociale, les procédures, le droit des obligations ( contrats et responsabilités) et autres.

Je recherche un poste de juriste ou assimilé que ce soit en droit social, en contentieux ou Généralste.

A l'aise avec le secteur médico-social, banquaire et immobilier.

Motivé , curieux intellectuellement et forte capacité d'adaptation.



Mes compétences :

