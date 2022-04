Charles COULAIS

Informaticien, diplôme d'Epitech, spécialiste Javascript et plus généralement Web.

Ancien graphiste PRINT.



Ingénieur des idées, développeur créatif, ré-inventeur la roue sur son temps libre, explorateur de nouveaux horizons de compétences, programmeur du design ou graphiste algorithmique, futur artiste maudit, génial et incompris des arts binaires, militant de la domination mondiale de Vanilla JS.



Et sinon je gribouille sur des coins de feuilles.



Mes compétences :

Javascript

SQL

C

Bande dessinée

XHTML

Illustration

Graphisme

XML

Dessin

JQuery

Photoshop

PHP5

indesign

CSS

Illustrator