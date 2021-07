Elsa POUHET BRUNERIE

11 ans d'expérience au sein de PME et de grandes entreprises dans les services et l'industrie, essentiellement basées en région parisienne et sur Bordeaux.



J'ai pris plaisir à évoluer sur différents volets des ressources humaines et à accroître mes responsabilités.



Je souhaite continuer dans la gestion et le management des ressources humaines.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de carrière

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Formation

Gestion de projet

Paie

Droit du travail

Communication

Gestion administrative

Sage