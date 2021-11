V AUPSTROP

Amplitude est un cabinet conseil en management des hommes.

Toutes les actions que nous menons sont centrées sur la mobilisation des Hommes, l’accompagnement au plus près des dirigeants, des managers et des salariés, pour optimiser les compétences.



Dans chacune de nos interventions, nous veillons systématiquement à mener notre réflexion sur les liens entre l’action engagée et le résultat obtenu… pour un retour sur investissement garanti !



Et nous nous appuyons pour cela sur nos 3 expertises :

La Formation et le Blended Learning (mix de présentiel et de digital) - La Valorisation du Capital Humain et la Mobilité - Le Coaching et le Team Building



Et parce que nous sommes convaincus que le modèle de la Qualité de Vie au Travail est le management de demain… toutes nos actions sont menées pour générer CONFIANCE et AGILITE !



La CONFIANCE : parce que c'est pour nous le fer de lance d’une relation réussie entre un manager et son collaborateur (ou entre un commercial et son client)…

L’AGILITE : parce qu’il s’agit avant tout d’une posture, d’un ensemble de comportements, de reflexes et d’un savoir-être, qui, mis bout à bout, permettent à chaque manager de faire face aux changements permanents.

Un manager agile donne du sens au travail/anticipe les conséquences de ses décisions/cherche à satisfaire les besoins de son entreprise et de ses collaborateurs/innove de façon pertinente.

Et toutes ces compétences se travaillent !!!



Pour toute question ou rencontre : vauplat@amplitude-consulting.com

http://www.amplitude-formation.com/





Mes compétences :

Autonomie

Commercial

Commerciale

Conseil

Dynamisme

Ecoute

Formation

Management

Prospection

Réactivité

Relation commerciale

Suivi commercial

Ressources humaines

Relations commerciales

Chef de projet

Relation client