Charles COULON

Après 12 ans dans le secteur du bâtiment en tant que conducteur de travaux, mon objectif principal est aujourd’hui d’évoluer à proximité de mon domicile et d’avoir une sédentarisation plus régulière. Durant ces années, mon travail consistait à animer les réunions de chantier, planifier les interventions et veiller à la bonne exécution des travaux selon les cahiers des charges. De plus, mon expérience ma permis de recevoir et conseiller les clients afin de mener à bien leurs projets, tant sur les plans techniques, économiques ou sur le respect des délais. Egalement confronté à des biens existants, j’ai réalisé la mise en place de procédures curatives après avoir identifié et analysé les désordres sur les équipements techniques ou sur le bâtiment.

De part ma formation, j’ai acquis, calme, sens de l’écoute, esprit d’équipe et curiosité.

Cette curiosité est sans limite : méthodologie, organisation, activités, technique et savoir-faire. L’important est pour moi d’enrichir mes rencontres et favoriser les échanges. De plus, le souhait d’approfondir mes compétences et mes relations anime ma motivation et mes engagements.



A ce jour, je ne m’oppose à aucune proposition qui pourrait me permettre d’avoir une approche différente du bâtiment ou de découvrir un autre secteur d’activité qui m’offrirait une nouvelle orientation.



Autonome, enthousiaste, volontaire et dynamique, je m’adapte facilement à mes partenaires.



Mes compétences :

Lecture de plan

Communication interne

Communication externe

Études quantitatives

Suivi de chantiers

Conduite de chantier

Rédaction technique

Dessin / vision de l'espace

Relationnel

Planification