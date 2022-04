Charles COULON

Ingénieur électricien, salarié de l’APAVE depuis 2001.

APAVE : Expertise Technique au Service de la Performance de vos Projets



c’est une offre complète de prestations techniques et intellectuelles : calcul, essais et mesures, assistance technique, gestion de projet.



Un besoin, une question ?

Nous sommes à votre disposition en France et à l’international pour vous aider à développer des solutions innovantes, réduire les risques, améliorer la disponibilité et les performances de vos installations.



Mes compétences :

Éolienne horizontale et verticale

Photovoltaïque

Gestion de projets

International

Pile à Combustible