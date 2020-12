Mathias COULON

Evoluant depuis une vingtaine d année dans l univers industriel, j ai multiplié les expériences métiers et produits jusqu'à la Direction d'usines. Manager avant tout, je place l'Homme au coeur de mon action quotidienne.

Revendiquant leadership et pragmatisme au quotidien, j'aspire à de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Management d'équipe

Direction Industrielle et amélioration continue

Relation clients

Production industrielle

Planification

Gestion de projets

Cosmétique

Organisation du travail

Relation sociale

Management

Responsable production

Luxe

Conditionnement

Amélioration continue

Production

Direction usine