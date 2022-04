Charles CUEILLE

A l'issue de 3 années d'étude à l'Institut Supérieur du Commerce, j'ai passé 7 mois au sein de la Barclay's Bank à Dublin , dans le but de parfaire mon niveau en anglais et me constituer une première expérience professionnelle.



Dès mon retour, j'ai accepté une mission en CDD dans l'Edition (magazine "Décideurs") en tant qu'assistant Chef de projet sur l'organisation de congrès financiers & juridiques.



J'ai débuté mon expérience en agence évènementielle, dans un grand groupe de médias (Aegis Media / agence Connect Factory) :

- au sein d'un département voyage-incentive spécialisé en "santé-pharmaceutique" pendant 1 an,

- puis dans une équipe généraliste, sur l'organisation de tous types d’évènements pour différents annonceurs : Nissan, Mercedes, HP, Philips, ERDF, Nike, Société Générale ... durant 3 ans.



J'ai quitté Connect Factory après 4 années enrichissantes et depuis septembre 2010, j'ai intégré l'agence Double2 en tant que Chef de groupe, responsable d'un compte clef du secteur automobile (SEAT - Volkswagen Groupe France).

En // je gère d'autres projets en appel d'offre ou en production (pour Sony par exemple).



Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.



Mes compétences :

Automobile

Chargé de production

Chef de projet

Communication

Evénementiel

Média

Production