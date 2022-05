Marie CUEILLE

Directrice artistique freelance depuis 2009, ma solide formation en école d’arts graphiques, mon parcours en agences de publicité, d’édition et de packaging, et mes 12 ans d’expérience me permettent d’être compétente et opérationnelle sur tous types de projets print.

C’est avec rigueur et dynamisme que je m’implique dans les divers projets de création qui me sont confiés, en proposant un travail réfléchi, un regard exigeant, une conception sur mesure, une réponse réactive.

Mon travail en images :Array





Mes compétences :

Publicité

Mise en page

Direction artistique

Print

Rigueur

Création

Graphisme

Chaîne graphique