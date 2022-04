Charles CUXAC

Actualite:

Recherchons maîtres d'œuvre sur Toulouse , Biarritz



Ingenieur CHEBAP , issu de bureaux de controle ( Apave et veritas ) j'ai créé STRUCTIM en 1996 sur Toulouse , je suis inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse .

Je dirige ma société sur le grand sud ouest ( bordeaux , toulouse , montpellier et biarritz) et également en ile de france .



Mes compétences :

Bâtiment

Maitrise d'oeuvre