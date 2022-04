Charles DE BAUDUS

Bienvenue!

Trois mots pour me présenter: entrepreneur - coach - comédien!

Trois supports pour grandir en liberté et accompagner les autres et les organisations sur ce chemin de liberté! Gérant de Théma consultants, je mets en scène les meilleures compétences pour vous accompagner.



Je vous accompagne, vous, vos entreprises et vos organisations pour devenir entrepreneur de votre vie, dans la vie et au service de la VIE.

Au niveau de la personne:

- Découvrez vos talents et votre spécificité.

- Entrez dans vos logiques optimum de fonctionnement.

- Ecrivez votre vision et votre stratégie de vie.

- Trouvez votre motivation pour être acteur en dépassant vos freins.

- Mettez en place et suivez votre plan d’action…



Au niveau des organisations:

- Mettez en place des organisations auto apprenantes.

- Conduite du changement

- Combinez les meilleures intéractions entre les acteurs (collaboration, délégation, management, conflits, team building...)



Au niveau des dirigeants:

- Ecrivez et communiquez votre vision

- Ayez la bonne posture, la juste place dans l'organisation...

- Accompagnez vos équipes...



Pour faire avec aisance, plaisir et réussite ce que vous êtes !



Ma méthodologie s'adapte en fonction de votre problématique

en utilisant le coaching, le conseil ou la formation selon les besoins.



Mon parcours professionnel:



2009 - 2010 : transmission d’ INTEX SERVICES et reprise d’un cabinet de conseil, formation, coaching : THEMA CONSULTANTS.



2004 : création d’NSO (nettoyage et Services Orléanais) : société de nettoyage - 5 collaborateurs.



2002 – 2009 : création, développement et gestion d’INTEX SERVICES (services à la personne) : 50 collaborateurs.



2000 – 2002 : directeur du groupement d’employeurs PLURALIS. Développement de 12 à 30 collaborateurs.



1998 – 2000 : éducateur auprès de populations fragiles.



Mon parcours de Formation :



Bac B - diplômé de l’European Business School (Paris – Londres –Madrid) - Formé au discernement chez les jésuites - Formé à la gestion de la paye à la CCI d’Orléans - Formé à COPERNIC « le métier de dirigeant entrepreneur ».

Formé à la gestion du temps – MBTI - confiance en soi, estime de soi – assertivité – animation de réunion.

Equivalent DEUG philosophie et théologie - Formé au coaching par Alain Cardon - à l’analyse transactionnelle à l’ATORG et supervisé par Jacques Moreau - Formé au MAP UP - Formé au CGP.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Entreprenariat

Vision

Communication

Leadership

Développement personnel

Management

Coaching