Charles de Kermenguy,

Marié, 5 enfants.



Mon centre d'intérêt actuel est la remise en valeur d'une propriété familiale historique située dans le Haut-Léon (Bretagne, Finistère).





La remise en valeur sous-entend :



La rénovation de la maison et de ses communs (en très mauvais état).

La création d'activités liées au public (réceptions), au tourisme (chambres d'hôtes, HLL).

La protection du site naturel de la propriété et de son massif boisé (valorisation des bois, adhésion au PEFC).



EN COURS 2010/2011 : certification Européenne en écotourisme (Europe Ecotourism - PECE Programme Européen de Certification en Ecotourisme). Me contacter à charles@kermenguy.org pour plus de renseignements et collaboration éventuelle.



Nouveauté primtemps 2012 :

Une tente lodge safari pour 4 à 6 personnes pour séjours de 1 à 7 jours. Nuit à 85 euros pour 2 personnes puis 25 euros par personnes supplémentaire.

Une tente BUBBLE pour 2 personnes. Nuit de 95 à 120 euros, pdj inclus.



Nouveauté primtemps 2010 :

Une tente saharienne pour 2 à 4 personnes. Immersion dans la nature garantie. Nuit à 57 euros PDJ compris.



Nouveauté primtemps 2009 :

Ouverture d'une cabane dans un arbre pour 1 à 2 personnes. Pour la réserver, appeler le 06 62 13 91 37. Nuit à 116 euros sur la base de 2 personnes. Petit déjeuner servi au pied de la cabane.



D'autres projets suivent ...



Mes compétences :

Certification

Culture

Développement durable

Écologie

Écotourisme

Europe

Histoire

Immobilier

Informatique

Rénovation