Marie DE KERMENGUY

COMPETENCES CLES

Montage et pilotage opérationnel de projets : promotion, forces de vente, merchandising

Fidélisation et développement commercial : relations grands comptes, Responsabilité d'agence

Très bonne connaissance du réseau GMS

Recrutement, formation et animation : équipes de 20 à 500 intervenants terrain

Coordination de l’activité et gestion des plannings

Gestion budgétaire : budgets de 100 K€ à 1 M€

Analyse de résultats : mise en place de tableaux de bord, outils de support et de reporting



Expertise de 28 années en prestation de services au point de vente



Je recherche un poste en CDD ou CDI pour apprendre et mettre à profit mon expérience.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

GMS