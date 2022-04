Charles DE LA ROCHEFOUCAULD

Diplômé de l’Ecole des Arts et Métiers (Vevey – Suisse), j'ai débuté ma carrière dans la communication en Suède où j'ai intègré une agence tout en poursuivant des études universitaires.



Au bout de 4 années je me suis appuyer sur une réelle expertise en communication B to B et, de retour à Paris, choisis de créer l’agence conseil en communication La Rochefoucauld.



Parallèlement j'ai co-fondé le réseau international d’agences indépendantes, Dialogue.



En 2000, je suis rentré dans le Groupe Publicis en tant que pôle expert corporate. Cette expertise s’est construite au gré des différents budgets traités pour le compte de l’EFS, AMDI, Siemens, La Poste, Sommer, France Telecom, Lafarge, Cogema, Oki, Redland, Natexis, Dow Chemical, EDF, Valeo, Condat, BASF, CCIV, CRCI…



En 2006 l’agence La Rochefoucauld devient l’agence Corporate Factory et j'en prend la direction.

De 2008 à 2010, j'ai occupé la fonction de Vice-Président de Publicis Consultants, et Directeur du développement.



25 ans d’expertise en stratégie de communication

Corporate vous garantissent une supervision efficace