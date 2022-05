Thierry WELLHOFF

Fondateur de Wellcom, agence conseil

en communication (principaux domaines de compétences : communication corporate et globale, communication digitale, relations publics).Avec environ 80 salariés, se situe aujourd'hui parmi les toutes premières agences de communication corporate et relations publiques (www.wellcom.fr).



Président de Syntec Conseil en Relations Publiques depuis juin 2010.



Deux ouvrages publiés : le premier sur les signatures de marques ("Quinze ans de signatures publicitaires" [Editions Dunod]), le second sur les valeurs en entreprise ("Les valeurs : donner du sens, gérer la communication, construire la réputation" [Editions Eyrollles]°.

