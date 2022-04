Charles DE MONTESSUS

A l'issue de mes études en contrôle de gestion je choisis l'aventure entrepreneuriale et m'investis comme business developer dans plusieurs projets.

Après 4 années passionnantes je décide de partir avec l'ONG FIDESCO pour une mission auprès du diocèse d'Obala au Cameroun.

Ma mission: permettre de mesurer la situation financière, mettre en place un plan stratégique de retour à l'équilibre et de conduite du changement.



Je sais entreprendre, analyser, recommander des solutions. Mon profil généraliste me permet de prendre du recul et de bien comprendre des organisations complexes. Mes différentes expériences m’ont appris à travailler en équipe et de manière autonome et à toujours chercher à dépasser mes objectifs.



Mes compétences :

Web

E commerce

Gestion

Audit interne

Contrôle de gestion

Comptabilité

Budget

Afrique