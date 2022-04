Charles DELMAS

Actuellement vendeur conseil dans un magasin spécialisé en électroménager tv et literie. Responsable de l entretien du rayon et de la mise en avant des produits.

Fort d une grande expérience dans le commerce, d un accueil chaleureux et d une bonne capacité d écoute je participe activement à la réalisation des objectifs du magasin.

Aujourd'hui je souhaite changer d entreprise pour revaloriser mon travail et mes capacités soit dans le même secteur d activité ou un nouveau métier.

Motivé et enthousiaste à cette idée de me projeter dans l'avenir et de performer dans de nouvelles conditions.