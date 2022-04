Charles DERACHE

Après plusieurs années sur des postes de Chef de Projets, j'ai décidé de mettre mes expériences et mon savoir faire au service d'entreprises clientes.



Mon poste de Consultant Solution au sein de l'équipe Digital Commerce me permet d'aider au plus tôt à la clarification des besoins sur les solutions Open Source que sont Magento et Akénéo, puis la mise en oeuvre des solutions chez les clients.





Références : Auchan, Auchan E-Commerce, ADEO, CACF, Oxylane, Auchan Drive.



Mes compétences :

Oracle

Gestion de projet

E-commerce

Akeneo

Magento

Scrum master