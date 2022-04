Charles DES ORMEAUX

17 ans d'expérience en Marketing et Commercial dans des entreprises agroalimentaires internationales. A la recherche d'opportunités de directeur marketing et commercial, prioritairement dans l'agroalimentaire.



Compétences clés:

- Stratégie Marketing

- Communication et Média (idée créative, développement publicitaire, plans médias 360°)

- Innovation (de la génération d’idées jusqu’aux plans de lancement)

- Négociation commerciale et category management

- Stratégie commerciale (assortiment, prix, formats et promotion, revenue management)

- Management d’équipe

- Lead de projets multifonctionnels (Finance, Etude, R&D, Supply) et pluriculturels (Europe et Etats-Unis)

- Expérience multicanale : GMS, CHR, réseaux d’impulsion



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Communication

Marketing

Agroalimentaire