Charles DEVAUX

Mes expériences professionnelles m’ont amené à évoluer dans le secteur des NTIC et plus spécifiquement dans la vie des produits et services.

Mes goûts m’orientent vers les nouvelles technologies, l’innovation et la propriété intellectuelle, expertise que j’ai pu développer au sein d’un service de propriété intellectuelle et lors de ma formation au CEIPI Brevets.

J’aime particulièrement transmettre les bonnes pratiques de la protection des innovations et échanger sur les innovations.



Mes offres de services :



- Détection des inventions

- Gestion de portefeuille de brevets

- Valorisation des droits de propriété intellectuelle

- Sensibilisation à la protection des innovations

- Gestion de projets



Je suis sur Viadéo pour échanger sur les différents métiers de la propriété intellectuelle.





Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Brevets

Innovation

Stratégie de brevets

Valorisation