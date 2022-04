Charles DEVEREAUX

En économie de la santé, je travaille principalement sur le flux d'information PMSI pour analyser et dépister les pertes de valorisation, et surtout trouver des marges de progression.



Avant même de définir des stratégies médico-économiques pour les établissement, le maillon faible de la T2A est souvent la mauvaise transmission d'informations, elles mêmes de faible qualité.



Grâce ma ma compétence médicale et informatique, je travailles donc sur cette information à tous les niveaux nécessaires, et avec les outils nécessaire, pour maximiser le résultat du client.



Mes compétences :

Bases de données

imagerie

Informatique

Informatique médicale

Linux

Logiciels libre

Macosx

Microsoft SQL

Perl

PostgreSQL

SAS