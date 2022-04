Charles DONT

Situé dans les Adennes Françaises dans le village de Buzancy. SCREB est le 1er fabricant français de charpente métallique en kit à destination du secteur agricole.



Développant un concept original de bâtiments à monter sois même, SCREB vous propose des solutions pratiques, économiques et modulables pour vos bâtiments agricoles.



Depuis sa création en 1990 SCREB a livré plus de 20 000 clients en Europe et dans le monde.



Notre société investit régulièrement dans son outil de production afin de vous proposer le meilleur rapport qualité/prix et les délais de livraison les plus courts 6 à 8 semaines.



Tel: 03 24 30 70 00

Fax: 03 24 30 09 80







