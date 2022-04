Charles DRAKEFORD

De formation Ingénieur Mécanique, je suis chef de projet Six Sigma Black Belt. J’ai acquis plus de 15 ans d’expérience professionnelle au sein de deux entreprises internationales, Valeo et Caterpillar, pour lesquelles j’ai occupé diverses fonctions dans les domaines de la production, du développement produit, du support client et de la qualité. Je suis "Chartered Engineer", membre de l'organisation anglaise, "Institue of Mechanical Engineers" (IMechE) depuis 1993.



Mes compétences :

6 SIGMA

6 Sigma black belt

Amélioration Continue

Automobile

BLACK BELT

Chef de projet

DMAIC

Energie

Mécanique

Qualité

SAV

Six Sigma