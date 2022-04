Charles DUDILLIEUX

Master of Professional Majoring in : Supply Chain Manager with the European Accreditation Board Of Higher Education Schools.



Master Européen Sup de log - Groupe Promotrans.



Master Science économique et gestion, spécialité: Logistique et Achat pour l'entreprise, option: Transport & Logistique. Université du Littoral - Côte d’Opale.



Mastère Responsable du transport multimodal et des activités associées" , mention Bien.



BTS Assistance Technique d’Ingénieur.



Baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles options électrotechniques.



BEP-CAP électrotechnique.



Mes compétences :

Approvisionnements

Conditionnement

Distribution

ERP

JAT

Lean

Lean supply chain

Logistique

Organisation

Sous traitant

Supply chain

Management

Approvisionnement