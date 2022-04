Charles. DUHAMEL

Bonjour,



Je suis actuellement en poste en tant qu'acheteur Visserie et chimie automobile pour le groupe Berner France. J'ai effectué un cursus en BAC+5 à l'ESC Rennes et je parle couramment anglais et allemand. J'ai également effectué plusieurs projets à responsabilités dans la vente et aujourd'hui en tant qu'acheteur dans divers entreprises à l'étranger.



Je suis au demeurant quelqu'un de dynamique, enjoué, et de pragmatique.





Mes compétences :

Rigueur

Négociation commerciale

Gestion de projets

Analyse de données

Organisation