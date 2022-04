Bonjour et bienvenue sur mon profil ,



Madame, Monsieur,



J’ai obtenu il y a quelques mois le diplôme de « Responsable Marketing, Commercialisation et Gestion » que j’ai préparé à l’École Supérieure de Vente de la Chambre de Commerce de Versailles, (Diplôme reconnu au Répertoire National des Certifications Professionnelles de niveau II).



Pendant mes études qui se déroulaient en alternance, j’ai eu l’opportunité de travailler dans un centre d’appel au Crédit Agricole et d’avoir une première expérience dans la vente.



J’ai eu la chance de travailler à la RATP dans le centre de formation bus, et il m’a été confié la mission de piloter et de réaliser des projets en vue d’améliorer les process et la satisfaction des acteurs.



J’ai également lors de ma première année d’école fait un stage de 2 mois dans une entreprise espagnole qui souhaitait développer son activité sur le marché français.



Ces expériences m’ont permis d’acquérir de nouvelles compétences dans la vente, la réalisation d’études marketing, dans l’organisation/coordination, la présentation et animation devant des cadres dirigeants.



Aujourd’hui je suis à la recherche d’un emploi et je souhaite m’investir dans un service marketing ou bien dans un service commercial.



Je n’ai pas d’idée préconçue et suis ouvert à toutes propositions, l’essentiel étant pour moi de travailler et de continuer à progresser.



Je suis bien évidemment à votre disposition pour un entretien et serai très heureux de vous rencontrer.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations très respectueuses,





Vous avez besoin d'un jeune collaborateur dynamique et souriant ?

Laissez moi votre message et vos coordonnées et je serai heureux d'entrer en relation avec vous.



Merci et à bientôt !



Charles Durand

Tel : 06 60 45 65 35

Mail : Charlesdurand@me.com



Mes compétences :

Vente

Marketing relationnel

Animation

Pilotage de projets

Web

World Excel Power Point

Enquêtes en ligne

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Photoshop