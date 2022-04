Anne LE GENTIL

ALG Carrières : un accompagnement sur mesure et une dynamique Push & Go, un seul objectif l'EMPLOI. Une autre approche de la Mobilité Professionnelle, les 3 clés de votre réussite : l'Accompagnement, la Formation et le Placement.



1. L’ACCOMPAGNEMENT

 Evaluation et Orientation pour Cadres : Test de personnalité SOSIE

 Outplacement individuel ou collectif pour Cadres

 Conseil RH et aide à la décision lors de Plan de Départ Volontaire



2. LA FORMATION

Conception et animation de formations «sur-mesure» et supervision

Participants : Etudiants, Managers, DRH et salariés en transition de carrières

 Recrutement

 Reconversion professionnelle

 Gestion Professionnelle des Emplois et des Compétences



3. LE PLACEMENT

L'atelier Push & Go à chaque étape de votre projet et de vos démarches, vous fait rencontrer un groupe solidaire et bénéficier d'échanges constructifs ... afin de maintenir votre énergie positive jusqu'à l'Emploi.



