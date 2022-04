Charles DURRIEU

ABENA-FRANTEX Commercial Paris Île de France Sud

Dans le respect de la philosophie de l'entreprise, accompagner dans la dignité la personne âgée et handicapée, sous toutes ses formes.

Produits de l'incontinence, de soins et d'hygiène adaptés à des besoins spécifiques.



DRAGER MEDICAL Ingénieur Commercial Paris / IdF avec APHP et Région Centre

Accessoires & Consommables:

en Anesthésie-Réanimation / Urgences / Bloc Opératoire avec monitorage et ventilateurs de transports.

Connaissances spécialités respiratoires, SAMU, pneumologues, cardiologues, ORL.



'Équipement pour Maternité et Néonatalogie et Réa-néonatalogie:

Incubateurs Ouverts et Fermés, Photothérapie, CPAP nasale, Bilirubinomètre.



Service et contrat de maintenance.



MACOPHARMA Responsable Régional Grands Comptes

secteur Ile de France avec APHP.

Division PERFUSION

2 Années au sein de Macopharma

Gamme Solutés Massifs en Chimiothérapie, Analgésie, Antibiothérapie.

Lancement concept innovant "Macoperf" poc



Mes compétences :

Anesthésie

Anesthésie Réanimation

Bloc Opératoire

Dispositifs médicaux

Pédiatrie

Réanimation

Ehpad

Revendeur Matériel Médical