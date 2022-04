Charles DUVAL

Le Groupe De Rijke est un prestataire de services logistiques qui offre une large gamme de solutions intégrées. Depuis sa création en 1945, notre entreprise s’est développée dans un contexte multinational et compte aujourd’hui plus de 2000 collaborateurs, sur 28 sites, répartis dans 9 pays en Europe et au Moyen-Orient. Malgré la croissance significative qu’elle a connue au cours des dernières décennies, De Rijke a su rester une entreprise familiale indépendante.



Nos différentes entités autonomes proposent les services suivants. :

Services logistiques intégrés

Transport

Stockage et activités logistiques à valeur ajoutée

Opérations de transit



L’entité Services logistiques intégrés offre à nos donneurs d’ordres une solution logistique complète. Nous réalisons une veille technologique constante afin d’offrir à chacun de nos donneurs d’ordres un service efficace, complet et conçu avec précision, capable de répondre à leurs besoins et exigences. Notre priorité reste la création de solutions logistiques de qualité, réalisées sur-mesure et durables.

La plupart de nos clients sont des entreprises actives dans les domaines de la santé, de la chimie, de l'agroalimentaire, des biens d'équipement et du retail. Il est essentiel pour l'ensemble de ces clients (industriels et distributeurs), et notamment ceux opérant dans le domaine de la chimie, d'améliorer sans cesse nos performances en termes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement et de renforcer la communication concernant ces problématiques. Nos donneurs d’ordres, précieux à notre activité, méritent les services du numéro 1 de la prestation logistique. Notre objectif est d’atteindre ce niveau d’excellence, en présentant constamment des solutions innovantes et en étant toujours présents pour parcourir le kilomètre supplémentaire.