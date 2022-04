Charles DUVOYAGE

Les pieds sur terre, ou le temps de vivre

"La culture c’est ce qui répond à l’homme quand il se demande ce qu’il fait sur la terre." A. Malraux



je repense à ce que m'avait raconté mon père à propos d'un architecte qui s'appelait franck lloyd wright ; j'étais enfant mais cela a marqué le reste de mon existence

cet homme construisait des maisons pour des particuliers et pour concevoir la maison idéale pour ses clients il venait habiter avec eux pendant un certain temps

petit je me disais, quel beau métier

je n'ai pas vraiment cherché à savoir si cette histoire était vraie, je l'ai gardée précieusement intacte telle que je l'avais comprise



un soir devant le ciné-club de la troisième chaîne qui diffusait "le rebelle" de king vidor, je fus conforté dans ce que je vivais comme une évidence, ne jamais transiger avec ses idéaux



plus tard quand il a fallu apprendre un métier, c'est évidemment à l'école d'architecture que je me suis inscrit ; pour y passer sept années de ma vie et comprendre que franck était une exception à la règle

j'y appris par ailleurs qu'il avait dit, "less is more", décidément ce type en avait dans la caboche



architecte diplômé, individualiste radical, nomade, épris de liberté, je revins à la peinture

"Il ne faut pas confondre individualisme et égoïsme à courte vue. Car si l'égoïste ne considère que ses intérêts personnels, l'individualiste considère l'intérêt des individus et non le sien uniquement. Par exemple, faire partie d'une organisation n'est pas incompatible avec le principe d'individualisme."

c'est dans cet esprit que j'ai adhéré totalement à l'école de “la peinture” créer par l'association Arts & Développement à marseille : "Arts et Développement conçoit et organise l’installation d’artistes dans des territoires réputés sensibles, en lien avec des équipes sociales présentes sur le site. Le travail avec les enfants dans l’espace public développe leur créativité et concourt au changement des relations sociales dans le quartier."

parallèlement à ces ateliers, depuis 2005, j’ai développé le savoir faire dans d’autre lieux, vers d’autre publics

et en 2010 je suis parti seul, à pieds, pendant six mois, en afrique de l'ouest, chez les gens, proposer des ateliers de peinture aux enfants, au hasard de la route et des familles, partout avec le même accueil, le même plaisir communicatif et la même envie de continuer



convaincu par cette aventure unique, la peinture est un socle commun à toute l'humanité

je vais m’employer à l’explorer, en voyageant avec “la peinture”, là-bas comme ici

à le transmettre, par l’édition de mes carnets de voyage, ou en proposant des résidences de “la peinture”, pour nous installer avec les enfants dans le quotidien de la ville

des pinceaux, des couleurs, du papier, et le temps

pour peindre simplement



Mes compétences :

Peinture

Voyages

Afrique