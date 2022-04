Charles-E VEILLARD

Passionné par la culture coréenne, que j'étudie depuis de nombreuses années, j'ai obtenu une bourse d'études pour aller en Corée du Sud où j'ai passé 9 mois sur le terrain, paradisiaque, très instructif.

Je me suis aussi pris de passion pour les systèmes d'écritures utilisés en Corée, notamment le chinois classique hanmun. Je travaille avec Olivier Bailblé sur l'influence de l'écriture chinoise en Corée.

J'ai également pratiqué mon anglais, espagnol et portugais avec les étudiants qui étaient en échange lors de mon séjour à Séoul.

J'ai enseigné le français à des étudiants coréens pour l'association Korean Connection, puis ai enseigné les bases du coréen chez Acadomia.

Je souhaite maintenant proposer mes services à toute entreprise coréenne située en France, ou toute entreprise française située en Corée du Sud, si mon profil correspond. Je suis ouvert à toute proposition et suis disponible immédiatement.

Courriel: charles.ev.coree@wanadoo.fr



Mes compétences :

