Charles-Edouard DE BROGLIE

Mon projet professionnel :

Je veux prendre la Direction Générale Finance d'un groupe multi-sites ou multi sociétés, et dans ce cas, le secteur m'importe peu, ou la Direction opérationnelle d'un site d'imprimerie.

Je peux apporter toute ma puissance de travail, mon implication totale et dévouée, ma loyauté et mon énergie, avec le souci majeur de rester dans une logique entrepreneuriale axée vers la logique de résultat.

Il me faut la confiance de l'actionnaire et du dirigeant, car c'est l'autonomie qu'ils me donneront qui me rendra efficace.



Mes compétences :

- Management et pilotage d’unités industrielles, d’animation de comité de direction et de forces commerciales.

- Développement commercial

- Animation de sociétés basées à l’étranger (Hongrie et Belgique).

- Mise en place de systèmes d’information et de reporting.

- Mise en place de procédures d’évaluation des risques et de procédures de contrôle.

- Plans de sauvegarde de l'emploi (de plus de 50 personnes).

- Montages financiers pour promouvoir et faciliter les opérations de croissance externe.

- Négociations à haut niveau (avec banques, fournisseurs, clients) et dans des environnements de grande tension (sociale).

- Expertise comptable et fiscale, juridique et sociale.



Mon expérience :

2012 : rachat de la Librairie Internationale Touzot, fournisseur de la production édictoriale francophone des universités et bibliothèques nord américaines. Développement des marchés asiatiques.



1/01/2009 - 30/09/2011 : Secrétaire général d'un des tous premiers groupes de l'industrie graphique, j'ai en charge les secteurs financier et comptable, RH, juridique, et informatique. Le Groupe Serge Laski (Mame, Gibert Clarey, APS, Technic Imprim, ICA,...) réalisait près de 100 M€ et employait plus de 600 personnes.



01/1994 – 06/2008 / Directeur Général (membre du Directoire) du Groupe Moselle Viellemard (Imprimeries Moselle Viellemard, Duplistyle, Graph 2000, Gerfau, Sedel, ...), groupe majeur des industries graphiques, j’ai en charge les secteurs financiers, administratifs et industriels et j’ai animé et motivé l’ensemble des équipes administratives, de production et commerciales des filiales françaises et étrangères du groupe (CA = 75 M€ et 500 personnes)



01/1993 – 12/1993 / Chargé de mission / Groupe Berger Levrault : j’ai d’abord travaillé sur un projet de reprise de la SOFIAC qui aurait permis au Groupe Berger Levrault de pratiquement doubler sa taille, puis j’ai effectué une mission de réorganisation dans une filiale à Strasbourg (ISTRA).



01/1991 – 12/1992 / Directeur Général Adjoint / Editions Belfond : le Groupe Belfond était côté au second marché, et j’ai, notamment, participé au lancement de la suite d’Autant en emporte le vent (plus d’un million d’exemplaires vendus) en animant les équipes commerciales externes et les services éditoriaux, de promotion et de communication avec la presse.



09/1982 – 12/1990 / Editions Gallimard : d’abord contrôleur de gestion des Editions Gallimard et en charge du contrôle financier des filiales du groupe, puis directeur financier et administratif de la filiale de distribution (SODIS / importance de la gestion des flux de trésorerie) et de la filiale Gallimard Jeunesse (pilotage du processus budgétaire), enfin Directeur général des activités industrielles (Babouot reliure et Ste Catherine Imprimerie), j’ai évolué dans un milieu sophistiqué et complexe.



09/1979 – 08/1982 / Chargé de mission / Arthur Andersen :chargé de mission dans la division Services, j’ai participé à des missions légales, d’audit d’acquisition et de mise en place de procédures de contrôle interne.



Mes atouts différentiels

- une connaissance intime des secteurs de l’édition et des industries graphiques au travers d'expériences nombreuses

- des expériences variées et vécues directement et avec implication personnelle totale

- une consistance, du charisme, du leadership, une culture générale, une curiosité intellectuelle et de l'enthousiasme



Mes compétences :

Direction financière

Direction générale

Édition

Finances

Imprimerie