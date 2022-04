Charles-Edouard LEBRETON

Diplômé d’un Master 2 en Environnement avec une spécialisation en hydrologie, hydrogéologie et sols, j’ai fait le choix de consacrer ma carrière à la préservation de l’environnement et à la résolution des problèmes environnementaux notamment sur les thématiques des sites et sols pollués, des eaux souterraines et des eaux de surface.



Ma double compétence en qualité des sols et en qualité des eaux m’a permis de participer à des projets d’études sur l’impact de dépôts de déchets miniers sur des sols et l’impact d’une ancienne décharge sur la pollution d’une nappe d’eau.



Mes compétences :

Analyser des données et des résultats

Réaliser des échantillonnages

Effectuer des analyses chimiques et isotopiques

Présenter des résultats et des bilans

Coordonner des protocoles expérimentaux

Anglais opérationnel

Pack Office

ArcGis (logiciel d’information géographique)