Karine LEFEBVRE

Récemment diplômée d'un doctorat conjoint entre l'Université Paris Sud et l'Université du Québec à Montréal, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'eau. Forte des compétences acquises lors de mes précédents postes en hydrologie et en géochimie (notamment la gestion de projet, les méthodes de traitement de données statistiques et SIG, les qualités rédactionnelles et orales, l'encadrement d'équipe de terrain...), je souhaite continuer à développer mon champ d'action en appliquant mes connaissances et en adaptant mes méthodes de travail à de nouveaux projets. Dans cette optique je recherche un poste soit en bureau d'étude/groupe privé, soit en collectivité territoriale.



Mes compétences :

SIG

Modèle Pluie - débit

Excel avancé

Isotopes

Hydrologie

Géochimie