Charles-Elie GORIN

Après une école d'ingénieur généraliste à l'Ecole Centrale de Lyon en spécialisation Production et un stage en Performance Industrielle au sein de Danone je maîtrise les concepts et les outils de l'amélioration continue comprenant :

- L'Animation à Intervalles courts

- Les indicateurs SQCDME

- Les outils de GRP (QQOQCP, 5M, 5 Pourquoi)

- Le PDCA

- Les chantiers 5S et le management visuel



J'ai également des compétences informatiques en langage C++ et Vba



Mes compétences :

Lean manufacturing

Amélioration continue

Production

5S

DMAIC

AMDEC/FMECA

Maîtrise statistique des procédés

Arbre des causes

DOE

Gestion de projet

Value Stream Mapping